Croupette fait à présent cavalier seul

Le communiqué :

Silence radio !

La balise de la femelle imbriquée Croupette, relâchée par Kelonia le 10 décembre 2022, n’émet plus depuis le 24 janvier 2024.

La balise aura fonctionné durant 13 mois et 14 jours. Durant cette période, Chloé nous aura fait visiter une partie de l’océan Indien : La Réunion, le Nord-Est de Madagascar du 6 au 24 janvier 2023, et pour finir Saint-Brandon qu’elle a rejoint en mars 2023.

Nos rendez-vous presque quotidiens avec Ei Croupette pour suivre ses pérégrinations s’arrêtent…

Une autre phase commence : ses trajets vont maintenant être analysés – avec ceux d’autres tortues – pour mieux comprendre leur comportement migratoire, et comment elles parviennent à rejoindre des sites souvent éloignés de plusieurs centaines de kilomètres avec une précision remarquable.

EI Chloé nous confirme que les tortues marines, présentes dans les océans depuis 110 millions d’années, sont de grandes voyageuses qui ne connaissent pas de frontières.