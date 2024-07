Crossfit : Une première compétition nationale et un podium pour un trio réunionnais

C’est ce qu’on appelle une première réussie. Le week-end dernier, trois crossfiteurs de La Réunion ont participé à leur première compétition nationale lors des Affiliates Battle. Durant trois jours, ils ont défié la crème du sport hexagonal, mais pas seulement puisque de nombreux Européens étaient présents.

C’est donc avec un peu d’incertitude et beaucoup de motivation que Yann Lauret (Crossfit Freyja), Robin Lauret (Crossfit Saint-Denis) et Willy Filomar (Crossfit Tampon) se sont lancés dans l’aventure. Ils ont participé à l’épreuve dans la catégorie RX, celle juste en dessous du niveau élite.

« C’était une première pour nous qui n’avons participé qu’à des compétitions sur l’île. C’est vraiment un autre monde. Le floor (espace de compétition) et l’ambiance étaient exceptionnels. On est sur du très haut niveau », confie Yann Lauret.

Pour se qualifier pour cette compétition, ils ont dû se filmer en pratiquant le WOD (work of the day) requis pour obtenir le score qualificatif. Une fois leur place assurée, ils ont pu se préparer et se rendre sur place grâce au soutien de leurs sponsors locaux.

La compétition se déroulait sur trois jours. Lors du premier, ils devaient réaliser ensemble 2 WOD. Pour les deux jours suivants, c’étaient 3 WOD qui les attendaient. Durant les qualifications, le trio est arrivé en 6e position. En finale, ils parviennent à monter sur la 2e marche du podium.

Un résultat qui est dû à la cohésion de l’équipe. « C’était éprouvant physiquement et mentalement, mais on s’entraîne pour ça. On a été testés sur tous les aspects du crossfit. Notre force a été notre cohésion, notre solidarité et notre force mentale. On a tout mis en commun. C’était aussi tellement spectaculaire, qu’on avait un peu l’impression d’être portés », explique Yann Lauret.

Malgré ces épreuves éprouvantes, ils sont « fiers et heureux d’avoir pu porter le drapeau réunionnais sur le podium. Cela fait du bien de se dire qu’on représente l’île dans cet esprit », ajoute le Tamponnais. À présent, c’est l’heure des vacances en famille pour les trois athlètes.