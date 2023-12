Covid-19 : La circulation virale et les indicateurs sanitaires en hausse

Voici les points clés :

· COVID-19 : La circulation virale et les indicateurs sanitaires sont à la hausse.

· Grippe : La Réunion reste en post-épidémie de grippe. Stabilité des indicateurs.

· Gastro-entérite : Passage en phase de post-épidémie de gastro-entérite. Les indicateurs étaient à la baisse entre la S46 et la S47.

· Bronchiolite chez les moins de 2 ans : hausse lente et progressive des passages aux urgences depuis plusieurs semaines. VRS A majoritaire en S47.

· Les autres indicateurs sanitaires restent à leurs niveaux de base.

« SAVE THE DATE

Entre 2018 et 2021, 4 épidémies d’ampleur progressive et aux conséquences sanitaires croissantes et menant à l’endémie ont touché le territoire réunionnais.

Depuis la fin de l’été austral 2021, la circulation est faible mais le risque d’épidémies périodiques subsiste.

Dans ce contexte, Santé publique France la Réunion vous convie, le 14 décembre 2023, à un séminaire destiné à partager un état des lieux relatif à la dengue dans notre territoire. Vous trouverez plus d’informations dans l’invitation en pièce jointe »