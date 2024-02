Le Port : Un budget primitif de 92 millions d’euros adopté

La gestion des deniers publics était au cœur des débats de ce premier conseil municipal de la ville du Port de 2024. Si ce dernier atteignait un peu plus de 70 millions en 2023, le budget définitif de l’année passée avait finalement dépassé les 86 millions. “Nos charges ont augmenté en moyenne de 3,7% par an depuis 2017”, explique le maire. Entre l’augmentation des prix de l’électricité, le dégel du point d’indice ou l’augmentation du prix des denrées alimentaires pour la cantine, la ville voit ses dépenses flamber. Rien d’inquiétant pour la majorité municipale, mais cette dernière concède qu’une partie des financements repose sur des emprunts et des produits de cession. “Notre dette par habitant s’est réduite, pour atteindre 782 euros, soit une diminution de 500 euros depuis 2024”, se réjouit le maire. Ainsi, si le budget total s’élève à près de 92 millions d’euros, le fonctionnement de la ville englouti près de 73,2 millions d’euros.

“Il n’y a jamais eu de gabegie, mais toujours une gestion sérieuse des finances. Le taux d’endettement de la ville a été réduit de moitié en 10 ans”, précise Armand Mouniata, l’adjoint aux finances du Port. C’est cette gestion “rigoureuse” qui permet à Olivier Hoarau de confirmer qu’il n’y aura pas de hausse des impôts locaux en 2024.

“Les gens reviennent au Port”

Avec près de 10 millions d’euros dégagés pour l’investissement, le Port veut renforcer son attractivité. Pour autant, “les plus gros projets ont été réalisés ou sont en train de l’être, ce qui nous permet de recentrer nos objectifs”, ajoute le maire. Ainsi, le budget du CCAS a été augmenté et devrait atteindre les 6,6 millions d’euros. Enfin, si Belal a relativement épargné cette commune de l’Ouest, le coût du cyclone n’est pas négligeable pour la collectivité. “500 000 euros ont été nécessaires pour remettre le Port en l’état”, précise Olivier Hoarau.

Signe d’une attractivité retrouvé pour l’édile, la population augmente. “Le Port a gagné 400 habitants, et 200 nouveaux marmailles ont été inscrits dans nos écoles. On parlait encore de supprimer des classes sur le territoire, ce n’est désormais plus à l’ordre du jour. Les gens reviennent au Port. La trajectoire est juste et les choix faits se confirment comme étant justes”, conclut le premier magistrat de la ville.