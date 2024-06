[Communiqué] Polémique Fèt Kaf : Cyrille Melchior dénonce les propos de Johnny Payet

Le président du Département, Cyrille Melchior, s'exprime sur la polémique démarrée par le maire de La Plaine-des-Palmistes et secrétaire départemental du RN.

Communiqué de Cyrille Melchior

« Je dénonce les propos du Maire de la Plaine-des-Palmistes, Secrétaire départemental du RN au sujet de sa remise en cause de la célébration de l’Abolition de l’Esclavage à La Réunion. En tant que Réunionnais(e)s, nous avons un devoir de mémoire envers tous ceux et celles qui ont façonné notre île. Pour construire au mieux l’avenir de notre pays, nous avons aussi un devoir de transmission aux générations futures, les valeurs et les traditions inestimables que nous avons héritées, pour ne citer que le maloya, inscrit au titre de patrimoine immatériel de l’Humanité.

Un peuple qui ignore son histoire est comme un arbre sans racine » disait Marcus Garvey.

La position du maire de la Plaine-des-Palmistes, démontre que beaucoup de chemin reste à parcourir dans la connaissance de notre Histoire.

Nous nous devons de continuer à célébrer comme il se doit notre 20 désamb, Fête de la Liberté. »

Cyrille MELCHIOR

Président du Conseil départemental de La Réunion