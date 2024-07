[Communiqué] Indemnisation exceptionnelle des producteurs de fruits et légumes : Une aide face à la hausse des prix des intrants en 2023

L’Union des Métiers des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) et Action Logement Groupe ont signé le mardi 16 juillet une convention de partenariat visant à faire connaître l’offre de services du Groupe aux adhérents de l’UMIH ainsi qu’à développer une offre de logement adaptée aux besoins de leurs salariés. Le partenariat comprend trois axes majeurs : la promotion de la garantie Visale, l’accompagnement du développement d’une offre de logements abordables et la contribution à l’innovation dans l’accès au logement ou le relogement des salariés saisonniers. Les deux parties agiront donc conjointement en faveur de l’accompagnement des mobilités professionnelles, de l’attractivité des territoires et de la fluidité des parcours résidentiels.