[Communiqué] « Du riz dans ma Ville » : première récolte en milieu urbain

Quatre mois après avoir été mises en terre dans le cadre du projet « Du riz dans ma ville », les semences de Dourado précoce, une variété de riz cultivée à La Réunion, sont arrivées à maturité. En ce mardi 18 juin, environ 80 kg de riz ont été récoltés pour cette toute première moisson avec la participation du Maire du Port, M. Olivier Hoarau, des élus du Conseil Municipal, des représentants de l’ANRU et 80 élèves du groupe scolaire Ariste Bolon.

Pour le Maire du Port, ce projet environnemental représente un premier pas vers la sécurité alimentaire mais il est surtout historique et symbolique. « Au Port, on a réussi à faire pousser du riz, qui fait partie de notre patrimoine culinaire. Certes, c’est expérimental mais cela montre que lorsqu’on prend de bonnes décisions, on valorise le territoire. Ici même on a dû démolir Herbert Spencer et avec les habitants, on a réfléchi sur l’avenir du quartier. On a un espace préservé pour l’environnement, et de grands projets suivront : la construction d’un nouveau groupe scolaire, des logements avec des kaz à terre. Il y a l’implication des enfants, des habitants, c’est une vie de quartier réussie. »

Plus de 23 000 plants de riz ont été cultivés. Le riz récolté passera désormais par une étape de séchage avant de partir pour l’usinage et l’ensachage. Ces étapes n’ont plus aucun secret pour les écoliers du quartier qui ont participé activement aux différentes phases de la culture de cette céréale, accompagnés par les associations An Grèn Koulèr et Riz Réunion.

Le riz, quant à lui, sera conditionné en sachet de 300 grammes pour 4 personnes. Il sera disponible, dès juillet, à la ferme urbaine Ariste Bolon tous les vendredis matin sur le plateau sportif Ariste Bolon et au marché forain du Port via des stands d’information, afin de mieux faire connaître cette production du riz portois aux habitants. Les recettes des ventes serviront à financer des animations pour les enfants du quartier Ariste Bolon.

Le projet « Du riz dans ma Ville »

« Du riz dans ma Ville » s’inscrit dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir ANRU+ et a permis à une dizaine de personnes en CDDI d’être formées. Il sera mené sur trois ans avec deux cycles de culture de riz par an, alterné d’un cycle de grains de type voeme rouge. Les objectifs de cette expérimentation sont multiples :

– Montrer qu’une agriculture urbaine et durable de proximité peut être productive ;

– Favoriser la consommation d’aliments sains et locaux ;

– Sensibiliser les habitants autour de la culture de l’aliment le plus consommé à La Réunion ;

– Faire participer pleinement les enfants à un projet pédagogique et environnemental ;

– Développer l’insertion et faire naître d’éventuelles vocations.

En consacrant près de 400 m² à la culture du riz, dans des bacs autonomes et sans intrants chimiques, au cœur de la ville, Le Port a été la première collectivité de La Réunion à initier l’agriculture urbaine en milieu très sec et à se lancer dans une expérimentation à grande échelle. Le projet « Du riz dans ma Ville » d’un montant total de 85 000 € HT est financé à 55 % par l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU), à 22 % par le Territoire de l’Ouest et à 23 % par la Ville du Port.