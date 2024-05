[Communiqué de Cyrille Hamilcaro] « La déclaration insultante de Juliana M’Doihoma sur les fonctionnaires réunionnais et mahorais »

Dans le Journal de l’Île de La Réunion de ce jeudi 30 mai 2024, en page 10, Mme M’Doihoma justifie sa « démission forcée » de ses fonctions à l’Université par ces mots : « Je ne veux pas renoncer à mon statut de fonctionnaire territoriale après le concours que j’ai passé à Paris, et pas à La Réunion ou à Mayotte ».

Ces propos sont purement et simplement scandaleux et insultants. Et ce, à double titre :

– Comment, en tant que Réunionnaise, peut-elle oser prétendre que c’est parce qu’elle a passé son concours à Paris, et non dans les Départements de l’Océan Indien, qu’elle tient à son statut ? Dans sa tête, tous les fonctionnaires réunionnais ou mahorais qui ont passé leur concours dans leur île sont donc inférieurs à elle et à ceux qui ont obtenu leur statut à « Paris », en France Hexagonale. Ce syndrome de la Goyave de France est effrayant, mais symptomatique du personnage qui se croit et se comporte comme supérieure en tout et à tous. Pourtant, elle n’a que Bac+5 et n’est qu’Attachée Territoriale (et non Administrateur, dernier grade de fonctionnaire territorial détenu par des Réunionnais et des Mahorais qui ne cultivent pourtant pas l’arrogance comme méthode managériale) ; ce même grade d’Attaché obtenu ici (comme moi en 1998) et détenu par des centaines de Réunionnais et de Mahorais qui font la force et la fierté de la fonction publique.

– Comment, en tant que Présidente du Centre de Gestion de La Réunion, peut-elle tenir de tels propos ? Elle est en charge d’un Établissement Public Local qui est justement en charge d’organiser des concours à valeur nationale et de gérer les fonctionnaires territoriaux. Or, elle dévalorise totalement les dits concours en même temps que les fonctionnaires qui composent son administration.

Ces propos traduisent sa façon de faire et d’être avec les cadres de la Mairie de Saint-Louis avec la complicité passive de ses élus.

En est-il de même au Centre de Gestion de La Réunion ? Devant autant de mépris, j’ose espérer que les élus du Conseil d’Administration auront ce courage et cette fierté réunionnaise de demander à Mme M’Doihoma de quitter son poste de Présidente du Centre de Gestion de La Réunion (ce qu’elle devrait faire d’elle-même par cohérence et dignité !).

Cyrille HAMILCARO

Conseiller Municipal et Communautaire