[Communiqué] David Lorion : « Nous en appelons à la responsabilité de chacune et chacun d’entre vous »

Par voie de communiqué, David Lorion et Emmanuelle Mussard, qui n'ont pas réussi à se qualifier pour le second tour des élections législatives malgré le soutien de Michel Fontaine et Serge Hoareau, remercient leurs électeurs. Ils insistent sur l'importance de défendre les valeurs de la République et de la démocratie, en appelant à l'unité et à la justice sociale. Ils exhortent les citoyens à se mobiliser et à voter le 7 juillet, soulignant que l'avenir de la nation repose sur la participation de chacun.