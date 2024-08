[Communiqué] Association Cecifoot : Un évènement en lien avec les jeux paralympiques :

L’Association CECIFOOT REUNION qui va assister aux jeux paralympiques de PARIS 2024 sera présent à l’olympiade de l’institut MICHEL FANDRE À REIMS LE 04 SEPTEMBRE 2024.

Dans cet objectif, nous avons donc décidé d’organiser un évènement en lien avec les jeux paralympiques :

Mercredi 4 septembre, l’association Sport et Culture de l’Institut Michel Fandre organise des olympiades, journée parrainée par Mickaël Tacalfred et référencée sur le carte des sites et événements des JO de Paris 2024, pour faire découvrir à un large public des sports adaptés aux personnes mal-/non-voyantes.

Le matin à partir de 9H30, le public, enfants et adultes, pourra venir tester, en situation de cécité (tout en étant accompagné), plusieurs activités :

un parcours d’obstacles

le lancer de vortex,

la course en suivant une corde fixe, (dite course canadienne),

la pétanque

le cécifoot (discipline olympique, inspirée du foot),

le torball (jeu de ballon spécifiquement créé pour les personnes aveugles) .

A l’issue des essais de la matinée, il sera possible de s’inscrire pour participer aux épreuves par équipe de 6 personnes, qui se dérouleront l’après-midi (dans la limite des places encore disponibles 60 participants maximum. – on peut d’ores et déjà s’inscrire à sport.culture.imf@gmail.com.

A 11h15, Daniel Repoux qui enseigne le braille à l’Institut Michel Fandre, donnera une conférence autour de l’histoire des jeux paralympiques, du braille et de son inventeur.

L’après-midi, à partir de 13h, début des épreuves de sport par équipe, des disciplines présentées le matin : chaque équipe participera aux 6 disciplines sportives + un quizz culturel autour des JO.

Pour clore ces olympiades, aux environs de 16h45, un match de gala de cécifoot avec l’équipe cécifoot de la Réunion, présente en métropole à l’occasion des jeux paralympiques, avec la présence d’Alexandre Audabram (commentateur emblématique des matchs de l’équipe de foot de Reims sur France Bleu Champagne-Ardennes).

Tout au long de la journée, présence de stands de la MAIF, de YES OUI CANNES (canne connectée, pour faciliter le déplacement des personnes déficientes visuelles lors de la pratique de la course à pied), de jeux de société accessibles, des éditions sonores Sous la Lime (livres audio), stand de prévention dans le sport (tenu par des Kinésithérapeutes spécialisés en déficience visuelle), de l’équipe Cécifoot de l’ile de la Réunion et du comité handisport de la Marne.

L’objectif de cette journée : sensibiliser au handicap visuel, susciter l’envie chez le plus grand nombre d’avoir une activité sportive, chacun à son niveau, enfin, être initiateurs et porteurs d’un message fort auprès des fédérations, des structures en charge ou concernées par le sujet, afin que notre initiative ne soit que le point de départ d’un développement d’ampleur de la pratique sportive accessible aux personnes déficientes visuelles et/ou aveugles.

Contact : sport.culture.imf@gmail.com

Facebook : Association Sport et Culture de l’Institut Michel Fandre

Instagram : SportCultureIMF