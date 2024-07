Commune Du Tampon : Avis rectificatif du 29/07/24

COMMUNE DU TAMPON

M. Patrice THIEN AH KOON – Maire

256 RUE HUBERT DELISLE

CS 32117

97831 LE TAMPON Cedex

Tél : 02 62 57 86 78

mèl : smp@mairie-tampon.fr

web : https://agysoft.marches-publics.info

Référence : 2023/TX/0047-RADIERSTECHER/CTRANQUILLE

Objet : CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT DANS LE SECTEUR PHILIDOR TECHER / COIN TRANQUILLE

Remise des offres :

au lieu de : 05/08/24 à 16h00 au plus tard. soit le 05/08/24 à 14h00 heure de Paris au plus tard.

lire : 19/08/24 à 16h00 au plus tard. soit le 19/08/24 à 14h00 heure de Paris au plus tard.

Date d’ouverture des offres Date d’ouverture des offres :

au lieu de : 15/08/24 à 09h00 au plus tard. soit le 15/08/24 à 07h00 heure de Paris au plus tard.

lire : 22/08/24 à 09h00 au plus tard. soit le 22/08/24 à 07h00 heure de Paris au plus tard.

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur https://agysoft.marches-publics.info