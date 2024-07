Commune du Tampon : Avis d’appel public à la concurrence

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

COMMUNE DU TAMPON

M. Patrice THIEN AH KOON – Maire

256 RUE HUBERT DELISLE

CS 32117

97831 LE TAMPON Cedex

Tél : 02 62 57 86 78

SIRET 21974022200019

Référence acheteur : 2023/TX/0047-RADIERSTECHER/CTRANQUILLE

L’avis implique un marché public

Objet : CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT DANS LE SECTEUR PHILIDOR TECHER / COIN TRANQUILLE

Procédure : Procédure ouverte

Forme du marché : Division en lots : oui

Lot N° 01 – Radiers 6 et 7

Lot N° 02 – Radiers 10, 11 et 88

Lot N° 03 – Radiers 5, 15, 37 et 90

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Remise des offres : 05/08/24 à 16h00 heure locale de l’acheteur au plus tard,

(soit le 05/08/24 à 14h00 heure de Paris au plus tard)

Envoi à la publication le : 01/07/2024

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

