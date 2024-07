Commune de Saint-Denis : Avis de publicité

COMMUNE DE SAINT-DENIS

Mme Fernande ANILHA – Élue déléguée aux Marchés Publics

Direction de la Commande Publique

26 rue Lislet Geoffroy Sainte Clotilde

97490 Saint-Denis

Tél : 02 62 92 16 70

SIRET 21974011500015

Référence acheteur : 2309290317-CB

L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre.

Objet : Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de communication dans les quartiers PRUNEL

Procédure : Procédure ouverte

Forme de la procédure : Division en lots : non

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

60% La valeur technique est appréciée au regard du contenu du mémoire technique

40% Le critère prix sera calculé en prenant compte le montant global des prix en HT

Remise des offres : 26/08/24 à 15h00 heure locale de l’acheteur au plus tard,

(soit le 26/08/24 à 13h00 heure de Paris au plus tard)

Envoi à la publication le : 12/07/2024

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.saintdenis.re