Commune de Bras-Panon : Procédure adaptée

Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de Bras-Panon

89 RN 2002

97412 BRAS-PANON

Objet du marché : Mission de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’un pôle social et du square de la Rivière des Roches Procédure de passation : Procédure adaptée

Critères de sélection : Le jugement sera apprécié selon les critères suivants :

– Le prix de l’offre : 60 %,

– Valeur technique : 40 %.

Date limite : Vendredi 16 août 2024 à 12h00 (heure locale)

Renseignements divers : Les candidats auront la possibilité de télécharger les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) dans leur intégralité sur le site internet https://www.achatpublic.com (rubrique espace entreprise, cliquer sur accéder à la salle des marchés, lieu de passation choisir région outre-mer et département 974 – île de la Réunion, référence de la consultation mettre le n° du marché puis cliquer sur rechercher et suivre les instructions)

Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication : Jeudi 18 juillet 2024