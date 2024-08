Comment profiter de 57 jours de vacances avec 25 jours de congés posés en 2025 ?

Chaque année, les salariés se demandent comment optimiser au mieux leurs congés pour bénéficier de plus de jours de repos possible. 2025 peut se montrer très avantageux. En ciblant les semaines avec des jours fériés, chaque salarié pourra allonger ses vacances de manière significative.

Un week-end prolongé pour le Nouvel an

Le 1er janvier 2025 tombe un mercredi. En posant le jeudi 2 et le vendredi 3 janvier, on obtient un week-end prolongé de cinq jours, du 1er au 5 janvier inclus. Retour au travail le lundi 6 janvier.

Entre Pâques, qui tombe le lundi 21 avril, et la Fête du Travail le 1er mai, un salarié peut poser 9 jours de congés pour bénéficier de 16 jours de repos consécutifs. Il faudra poser ses jours du 19 avril au 4 mai pour rentabiliser au maximum cette période.

Deux occasions de prolonger les week-ends de mai

Le mois de mai offre deux opportunités de faire le pont. Le jeudi 8 mai est un jour férié ; en prenant le vendredi 9 mai, on obtient un long week-end de quatre jours. De même, pour l’Ascension, le jeudi 29 mai, poser le vendredi 30 mai permettra de bénéficier d’un autre week-end prolongé.

On continue, avec le lundi 14 juillet. En déposant les mardi 15 et mercredi 16 juillet, on s’offre une pause de cinq jours, idéale pour déconnecter en plein hiver austral.

Le vendredi 15 août est également un jour férié. En posant les jeudi 14 et lundi 18 août, on gagne cinq jours de vacances. Une autre option serait de prendre quatre jours pour bénéficier de neuf jours de repos, du 9 au 17 août.

Et pour la fin de l’année ?

Le mardi 11 novembre est un jour férié en 2025. En posant les 10, 12, 13 et 14 novembre, les salariés peuvent s’offrir neuf jours de vacances consécutifs. Enfin, pour les fêtes de fin d’année, il faudra déposer ses jours de congés les 22, 23, 24 et 26 décembre pour bénéficier d’une semaine complète de vacances.