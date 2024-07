Commémoration du 14 juillet au Port

Lors de son discours, le maire a rappelé que : « Cette cérémonie revêt un caractère exceptionnel aujourd’hui. Elle nous invite à exercer notre devoir mémoriel certes, mais surtout, elle nous exhorte à nous interroger sur l’avenir de notre Nation ».

Avant de conclure : « Nous voulons une société bâtie sur un idéal social où l’on s’affranchit de l’ignorance, où l’on accède à la connaissance, chacun sans distinction aucune, dans l’égalité et le respect mutuel. Nous devons repartir des qualités et des talents de chacun comme des forces et des atouts de notre territoire. C’est notre héritage et il nous appartient de le faire fructifier pour nous et pour les générations à venir. Nous devons être forts, garants de nos principes fondamentaux de progrès, de justice sociale et de liberté de conscience ».