CIVIS : Avis d’information d’un avis d’appel public à la concurrence – Prestations intellectuelles

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :

Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (C.I.VI.S.)

Correspondant : M. le Président

Contact : Direction des Achats et des Marchés Publics 29 route de l’Entre-Deux 97410 Saint-Pierre – Ile de la Réunion

Tél. : 02-62-49-96-00, Télécopieur : 02-62-33-06-36, courriel : damp@civis.re

Adresse internet : http://www.civis.re

Adresse internet du profil d’acheteur : http://civis.e-marchespublics.com

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Etablissement Public de Coopération Intercommunale.

Objet du marché : 2024DIT003 – Mission de Contrôle Technique et de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé pour les travaux de reconversion et d’aménagement sur le site de l’ancien centre artisanal du bois de la Rivière Saint-Louis

Type de Procédure : Adaptée

Les entreprises souhaitant soumissionner au présent marché sont priées de consulter l’Avis d’Appel Public à Concurrence publié dans son intégralité :

– sur le profil acheteur : http://civis.e-marchespublics.com

– au BOAMP, référence n° 24-83495

Le Dossier de Consultation aux Entreprises peut être téléchargé à l’adresse suivante : http://civis.e-marchespublics.com

Renseignements complémentaires : point de contact susmentionné

Date limite de réception des offres : 12/08/2024 à 12h00 UTC+4 (Heure de la Réunion)

Date d’envoi du présent avis : 16/07/2024