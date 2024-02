CINOR : Avis de consultation – Procédure d’appel d’offres européen

I. Nom et adresse de l’organisme :

CINOR, communauté Intercommunale du Nord de la Réunion, 3 rue de la Solidarité – CS 61025 – 97 495 Sainte Clotilde CEDEX (Réunion – France), Contact : service des marchés et des contrats (2ème étage), à l’attention de M. le Président. Tél. 02 62 92 34 27. E-mail : achat.marche@cinor.re Fax 02 62 92 53 87.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.cinor.re

II. Objet du marché

PRESTATION DE MAINTENANCE ET DE CONTROLES REGLEMENTAIRES DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS DE LA MEDIATHEQUE DE SAINTE SUZANNE, DE LA MEDIATHEQUE DE SAINTE MARIE, DE L’ECOLE DE MUSIQUE DE BEAUSEJOUR ET DU CPI DE BOIS ROUGE

LOTS 1.1 à 1.4 : MEDIATHEQUE DE SAINTE SUZANNE

Valeur totale estimée (sur 4 ans) : 260 675,93 € HT (Total forfaitaire et BC sur 4 ans)

Décomposée comme suit : Partie forfaitaire sur 4 ans : 174 875,93 € HT et Partie BC sur 4 ans : 85 800,00 € HT.

LOTS 2.1 à 2.4 : MEDIATHEQUE DE SAINTE MARIE

Valeur totale estimée (sur 4 ans) : 269 075,93 € HT (Total forfaitaire et BC sur 4 ans)

Décomposée comme suit : Partie forfaitaire sur 4 ans : 183 275,93 € HT et Partie BC sur 4 ans : 85 800,00 € HT.

LOTS 3.1 à 3.4 : ECOLE DE MUSIQUE DE BEAUSEJOUR

Valeur totale estimée (sur 4 ans) : 246 303,46 € HT (Total forfaitaire et BC sur 4 ans)

Décomposée comme suit : Partie forfaitaire sur 4 ans : 165 003,46 € HT et Partie BC sur 4 ans : 81 300,00 € HT.

LOTS 4.2 et 4.3 : CPI DE BOIS ROUGE

Valeur totale estimée (sur 4 ans) : 88 110,20 € HT (Total forfaitaire et BC sur 4 ans)

Décomposée comme suit : Partie forfaitaire sur 4 ans : 58 110,20 € HT et Partie BC sur 4 ans : 30 000,00 € HT.

III. Date limite de réception des offres : 1er MARS 2024 à 12h00 (heure locale).

L’avis complet, envoyé au JOUE/BOAMP le 29/01/2024, peut être consulté sur le site du BOAMP – avis n°24-10133 publié le 30/01/2024

Et sur le site Internet suivant : http://www.cinor.re Rubrique : Marchés publics en cours (cliquer sur l’action : accéder à la consultation)

IV : Date d’envoi de l’avis : 31/01/2024

Le Président

Maurice GIRONCEL