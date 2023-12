CCAS de Sainte-Marie : CCAS-CSM-2023-005

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Centre communal d’action sociale de Sainte-Marie de la Réunion

Type de Numéro national d’identification : SIRET

N° National d’identification : 26974018900023

Ville : Sainte-Marie

Code Postal : 97438

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Lien direct aux documents de la consultation :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_H9S0gRHiaq&v=1&selected=0

Identifiant interne de la consultation : CCAS-CSM-2023-005

Intégralité des documents sur le profil d’acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : CCAS de Sainte-Marie

Adresse mail du contact : Secretariat@ccas-saintemarie.re

Numéro de téléphone du contact : +33 262902022

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle – conditions / moyens de preuve : La copie du bulletin d’inscription au

registre du commerce et des sociétés ou un document équivalent notamment lorsque le candidat est étranger.

Capacité économique et financière – conditions / moyens de preuve : Déclaration du chiffre d’affaires global et du

chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché public sur les 3 dernières années.

Capacités techniques et professionnelles – conditions / moyens de preuve : – Déclaration des effectifs (moyens

humains) des 3 dernières années

– Description des moyens matériels

– Références similaires sur les 3 dernières années

Technique d’achat :Accord-cadre

Date et heure limite de réception des plis : 22 décembre 2023 à 12 h 00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d’attribution sans négociation : Oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : Non

Identification des catégories d’acheteurs intervenant (si accord-cadre) : Personne publique – Collectivité territoriale

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Fourniture et livraison de petit déjeuners, goûters et collations dans le cadre des activités

organisées par le CCAS de Sainte-Marie

Code CPV principal

Descripteur principal : 15813000

Type de marché : Fournitures

Description succincte du marché : Le présent marché a pour objet la fourniture et livraison de petit déjeuners, goûter

et collations destinées au fonctionnement des ALSH, MJ et Périscolaires organisés par le CCAS de Sainte Marie,

sur les écoles de Sainte Marie pour l’année 2024.

Les offres sont jugées sur la base des critères suivants :

1-Prix 60 %

2-Valeur technique 40 %

Mots descripteurs : Denrées alimentaires ,

Lieu principal d’exécution du marché : Commune de Sainte-Marie – La Réunion (974)

Durée du marché (en mois) : 12

Valeur estimée (H.T.) : 200000 euros

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 : Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Date d’envoi du présent avis : 15/12/2023