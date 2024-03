CASUD : Avis de marché – Marché de prestation intellectuelles

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Communauté d’Agglomération du Sud ; Correspondant : Direction de la Commande Publique, à l’attention de M. le Président, 379 rue Hubert Delisle – B.P. 437, 97838 Tampon Cedex, Tél. : 02-62-57-97-77, télécopieur : 02-62-57-97-74, courriel : dcp@casud.re

Adresse internet du profil d’acheteur : https://casud.achatpublic.com

Objet du marché :

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la réalisation d’une unité de méthanisation

Lieu d’exécution des prestations :

CASUD – 379 Rue Hubert Delisle 97430

Le marché n’est pas alloti.

Procédure adaptée.

Les variantes ne sont pas autorisées

Date limite de réception des offres : Le 2 avril à 12h00 (heure locale).

Date de validité des offres : 6 mois.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :

Tous les horaires indiqués au présent avis s’entendent en heure locale.

Le retrait du dossier de consultation des entreprises, les questions des candidats et le dépôts des offres s’effectuent via la plateforme https://casud.achatpublic.com (Les frais de connexion et de signature sont à la charge des candidats).

Pour tout autre renseignements : Direction de la Commande Publique – 02 62 57 97 77

L’avis de marché a été envoyé au BOAMP, le 8 mars 2024, pour publication, référence n°4061198.

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS A LA PUBLICATION : le 08/03/2024