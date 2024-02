CASUD : Avis d’attribution – Marché de service

MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE À BONS DE COMMANDE EN VUE DE LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE DÉPLACEMENT, DE RENFORCEMENT ET DE RÉPARATION SUR LES RÉSEAUX D’EAU DE LA CASUD

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Communauté d’Agglomération du Sud ; Correspondant : Direction de la Commande Publique, à l’attention de M. le Président, 379 rue Hubert Delisle – B.P. 437, 97838 Tampon Cedex, Tél. : 02-62-57-97-77, télécopieur : 02-62-57-97-74,

courriel : dcp@casud.re

Adresse internet du profil d’acheteur : https://casud.achatpublic.com

Objet du marché : Le présent marché a pour objet l’exécution d’une mission de maîtrise d’œuvre en vue de la réalisation des travaux de déplacement, de renforcement et de réparation sur les réseaux d’eau de la Communauté d’Agglomération du Sud (CASUD).

Type de procédure : Il s’agit d’un marché de prestations intellectuelles passé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert passé en application des articles L.2142-2, R.2124-2, R.2161-2, R.2161-3, R .2161-4 et R2161-5 du Code de la Commande Publique.

Le marché est alloti :

– lot n°1 « Travaux de déplacement, de renforcement et de réparation sur les réseaux d’eau des communes du Tampon et de l’Entre-Deux » ;

– lot n°2 « Travaux de déplacement, de renforcement et de réparation sur les réseaux d’eau des communes de Saint-Joseph et de Saint-Philippe ».

Le lot 1 a été notifié le 28/12/2023 à la société HYDRETUDES Océan Indien – 45 rue Luc Lorion – 97410 Saint-Pierre.

Le lot 2 a été notifié le 28/12/2023 à la société HYDRETUDES Océan Indien – 45 rue Luc Lorion – 97410 Saint-Pierre.

L’avis d’attribution a été publié au supplément du Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) en date du 13 février 2024 référence TED n°91342-2024 sur le site: https://ted.europa.eu/fr/notice/-/detail/91342-2024 .

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS A LA PUBLICATION : le 16/02/2024