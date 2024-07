CASUD : Avis d’appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Communauté d’Agglomération du Sud ; Correspondant : Direction de la Commande Publique, à l’attention de M. le Président, 379 rue Hubert Delisle – B.P. 437, 97838 Tampon Cedex, Tél. : 02-62-57-97-77, télécopieur : 02-62-57-97-74, courriel : dcp@casud.re

Adresse internet du profil d’acheteur : https://casud.achatpublic.com

Objet du marché : A24.016 «Etude de régularisation des système d’endiguement de la CASUD» .

Type de procédure : Marché public de service passé sous la forme de l’appel d’offres ouvert en application des articles L2124-1, R2124-2 et suivant du Code de la Commande Publique. Le marché est alloti et chaque lot contient une tranche ferme et des tranches optionnelles.

Date limite de réception des offres : Le 30 Août 2024 à 12h00 (heure locale).

Le dossier de consultation est téléchargeable à l’adresse suivante: https://casud.achatpublic.com.

Pour tous autres renseignements les candidats sont invités à prendre contact auprès de la Direction de la Commande Publique au 0262 57.97.77

Les candidats qui souhaitent avoir accès à la totalité des renseignements publiés peuvent consulter l’avis publié au supplément du Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) en date du 29/07/2024 sous la référence n°146/2024 453154- 2024 sur le site https://ted.europa.eu/fr/notice/-/detail/453154-2024

Cet avis a été envoyé à la publication au JOUE et au BOAMP le 26/07/2024.

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS A LA PUBLICATION : le 29/07/2024