CASUD : Avis attribution – Marché de travaux

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Communauté d’Agglomération du Sud ; Cor-respondant : Direction de la Commande Publique, à l’attention de M. le Président, 379 rue Hubert Delisle – B.P. 437, 97838 Tampon Cedex, Tél. : 02-62-57-97-77, télécopieur : 02-62-57-97-74, courriel : dcp@casud.re

Adresse internet du profil d’acheteur : https://casud.achatpublic.com

Objet du marché : A23.022 « Travaux de déplacement, de renforcement et de réparation sur les réseaux d’eau de la Communauté d’Agglomération du Sud (CASUD) ».

Type de procédure : Marché passé sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande et selon un appel d’offres ouvert sans minimum mais avec un maximum article R2124-1, R2141-2°, R2162-2, R2162-13 et R2162-14 du code de la commande publique.

Le marché est alloti :

– lot n°1 « Travaux de déplacement, de renforcement et de réparation sur les réseaux d’eau des communes du Tampon et de l’Entre-Deux » ;

– lot n°2 « Travaux de déplacement, de renforcement et de réparation sur les réseaux d’eau des communes de Saint-Joseph et de Saint-Philippe ».

Refus des variantes.

Le lot 1 a été notifié le 29/12/2023 à la société SAS RÉUNIONNAISE DE TRAVAUX (SORE-TRA) – 139 B Rue Paul Hermann 97430 Le Tampon.

Le lot 2 a été notifié le 29/12/2023 à la SOCIÉTÉ LORION TRANSPORTS MARCHANDISE (SLTM) – 139 C Rue Paul Hermann 97430 Le Tampon.

L’avis d’attribution a été publié au supplément du Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) en date du 13 février 2024 sous la référence TED n°91775-2024 sur le site :https://ted.europa.eu/fr/notice/-/detail/91775-2024

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS A LA PUBLICATION : le 15/02/2024