Bras Panon : Procédure adaptée ouverte

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Mairie de Bras Panon

Type de Numéro national d’identification : SIRET

N° National d’identification : 21974002400019

Ville : Bras-panon

Code Postal : 97412

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Lien vers le profil d’acheteur : https://mairiebraspanon.achatpublic.com

Intégralité des documents sur le profil d’acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : MAIRIE DE BRAS PANON

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle – conditions / moyens de preuve : RCS/DC1

Capacité économique et financière – conditions / moyens de preuve : 3 derniers CA / DC2

Capacités techniques et professionnelles – conditions / moyens de preuve : Informations à préciser dans le mémoire technique

Technique d’achat :Accord-cadre

Date et heure limite de réception des plis : 11 juillet 2024 à 12 h 00

Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d’attribution sans négociation : Oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : Non

Identification des catégories d’acheteurs intervenant (si accord-cadre) : Services généraux des administrations publiques

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Acquisition, réparation et maintenance des climatiseurs de la Commune de Bras-Panon.

Code CPV principal

Descripteur principal : 42512000

Type de marché : Services

Description succincte du marché : Les prestations, objet du présent marché, concernent l’installation, la réparation et la maintenance des climatiseurs appartenant à la collectivité. Le marché est conclu pour un montant minimum de 10 000euro(s) HT et un montant maximal de 50 000euro(s) HT par an.

Lieu principal d’exécution du marché : Commune de Bras Panon

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 : Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Date d’envoi du présent avis : 20/06/2024

Mots clés: Climatisation