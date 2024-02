Bras Panon : Avis d’appel public à la concurrence – Procédure adaptée

Identification de l’organisme qui passe le marché : Mairie de Bras Panon

Hotel de Ville, RN2

97412 BRAS PANON

Objet du marché : Accord cadre à bon de commande pour l’acquisition et la livraison de fournitures de bureau et de matériel administratif pour les services de la Commune de Bras Panon.

Durée du marché : Le présent marché est conclu pour une durée d’un an, reconductible trois fois maximum.

Modalités d’attribution : Il s’agit d’un lot unique à bons de commande, ouvert à variante.

Critères de sélection : Prix 60%

Valeur technique 40%

Date limite : Date limite de remise des offres : 21 mars 2024 à 12h locales

Adresse Internet : https://mairiebraspanon.achatpublic.com

Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication : 26/02/2024