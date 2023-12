Bilan de mi-mandat : “La plage de la Souris-Chaude est une plaie pour nous”

Nuisances autour de la plage de la Souris-Chaude ou encore guerre des gauches à la Région, Daniel Pausé revient sur quelques dossiers qui ont émaillé l’actualité récente. Le maire de Trois-Bassins évoque même sa possible candidature en 2026, “si la santé est là”.

La récente polémique autour de la “randonue” de deux hexagonaux a relancé le débat de la place du naturisme à La Réunion. Ayant sur son territoire l’un des rares espaces nudistes de l’île, Daniel Pausé n’a pas l’intention de légaliser cette pratique. De nombreux riverains se plaignent de cette présence, malgré l’interdiction. “Nous n’avons qu’un seul policier municipal, et la commune est grande. Mais, c’est une vraie plaie pour nous”, confirme l’édile. D’ailleurs, il demande du renfort pour tenter de résoudre cette question : “on a demandé l’aide de la gendarmerie car nous n’avons pas les moyens de surveiller en permanence. De toute manière, c’est au Conservatoire du littoral de gérer ce site”.

“Je ne regrette pas mon choix d’avoir soutenu Didier Robert”

“Je n’ai pas de parti politique, j’ai soutenu un homme, qui était Didier Robert”, affirme Daniel Pausé. “Chacun a sa manière de fonctionner”, tance l’édile en constatant les tensions au sein de la majorité régionale. Malgré la défaite de son champion, Daniel Pausé ne “regrette mon choix d’avoir soutenu Didier Robert. Il a fait un très bon travail et nous avons beaucoup profité de son passage à la tête de la Région”, explique l’édile.

“Si y’a la santé, pourquoi pas”

Avec déjà deux mandats au compteur, Daniel Pausé semble aborder la prochaine élection avec sagesse. “Si y’a la santé, pourquoi pas. Je me suis beaucoup investi dans ma commune et je pense que j’ai bien travaillé lors de ma première mandature”, affirme Daniel Pausé. “La finalité, c’est d’être maire quand on est candidat”, philosophe l’édile. “Je serais sans doute là” en 2026 confirme Daniel Pausé.