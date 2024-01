Belal : Le point du préfet à la mi-journée

Le relief de l'île a permis de forcer le cyclone à ne pas rentrer dans le cœur du territoire de La Réunion. Belal poursuit sa course et l'œil du phénomène se trouve désormais au niveau de Sainte-Rose. Nous devrions rester sous son influence jusqu'en début de soirée, selon Météo-France. La préfecture annonce également que près de 200.000 clients d'EDF sont privés de courant, et 35.000 foyers privés d'eau.

Le scénario du pire a été évité pour Jérôme Filippini, Belal n’a « pas impacté le cœur de l’île. C’est une bonne nouvelle pour nous, mais nous ne sommes pas encore sortis de sa zone d’influence« . La levée de l’alerte violette va permettre aux services de l’État et des collectivités de faire un premier bilan de l’état des réseaux routier et électrique réunionnais. « Les dégâts sont importants sur tout le territoire« , précise le préfet. « On voit enfin le bout du tunnel. Merci aux Réunionnais pour leur patience« , poursuit le représentant de l’État.

Un premier bilan fait déjà état de 35.000 foyers qui se trouve sans distribution en eau, autant via des coupures préventives qu’à cause des difficultés d’approvisionnement. 200.000 personnes sont également sans électricité, soit 23% des clients d’EDF. 17% des abonnés au téléphone fixe sont impactés et 7% des relais de téléphonie mobile sont hors service. La préfecture confirme aussi que 671 personnes ont été accueillies dans les centres dédiés, et qu’une centaine de Réunionnais ont été évacués, car ils se trouvaient dans des zones à risque. « Le passage en alerte rouge ne change rien pour les particuliers », a rappelé le préfet.

Des rafales à 200 km/h à Sainte-Marie

La directrice de Météo-France, Céline Jauffret, a tenu à rappeler quelques chiffres démontrant la puissance du phénomène. Si les vents ont été finalement moins forts que prévu, grâce au relief, des rafales à 150 km/h ont été enregistrés dans les bas et des vents jusqu’à 170 km/h dans les hauts. Ainsi, des pointes à 172 km/h ont été mesurées à la Plaine des Cafres. Les vents ont été bien plus fort dans les zones exposées au mur. On a constaté des vents à presque 200 km/h dans les hauts de Sainte-Marie.

L’œil poursuit son « tour de l’île » et passe actuellement par l’Est de La Réunion. À la mi-journée, il se trouvait au niveau de Sainte-Rose. La houle a également commencé à baisser dans la zone Nord, avec des creux qui peuvent tout de même monter jusqu’à 8 mètres. Des précipitations importantes ont aussi été mesurées, avec près de 1 000 millimètres de pluies au Volcan, « auquel il faudra encore ajouter 100 à 200 ml d’ici à la fin de la journée« , poursuit Céline Jauffret.

Des renforts de l’Hexagone et de Mayotte dès demain si Gillot est utilisable

Autre annonce importante donnée par la préfecture lors de ce point de midi, les annonces du gouvernement sur d’éventuels renforts sont bien confirmés. « Une trentaine de militaires de la Sécurité civile en provenance de Mayotte ont été mobilisés. Près de 100 sapeurs-pompiers de l’Hexagone sont aussi attendus, avec une cinquantaine d’agents d’EDF qui viendront prêter main forte aux équipes locales très sollicitées« , précise le préfet. Leur arrivée est bien sûr conditionnée à l’état de l’aéroport, « mais normalement Roland-Garros devrait être utilisable« , rassure Jérôme Filippini.

L’ARS annonce par ailleurs que tous les établissements de santé sont tous opérationnels. « Des urgentistes sont actuellement à Salazie et à Cilaos » précise l’Agence de santé.