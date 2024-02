Le président de la Namibie, Hage Geingob, est mort ce 4 février au matin à l’âge de 82 ans. L’association Coopération Réunion-Afrique australe retrace le parcours de cette figure de l’indépendance et rend hommage à « l’un des plus grands diplomates et universitaires de la Namibie et de l’Afrique australe ».