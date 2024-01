Après Belal, deux zones suspectes et une tempête sous surveillance

Environ 2.000 Réunionnais, clients d’Air Mauritius, sont bloqués à Maurice depuis plusieurs jours à cause des perturbations liées au passage du cyclone Belal. Air Austral annonce le retour à la normale de son programme de vols et va même pouvoir répondre à l’appel à l’aide d’Air Mauritius et affréter 6 vols additionnels pour rapatrier les Réunionnais qui attendent de quitter l’île sœur.