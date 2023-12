Alvaro, la première tempête tropicale de la saison en cours de formation ?

Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l’océan Indien. Aucune autre zone suspecte n’est présente et il n’est pas envisagé la formation d’un autre système dépressionnaire dans les cinq prochains jours.

La circulation dépressionnaire dans le Canal du Mozambique mentionnée ces derniers jours fait désormais l’objet d’un suivi par le CMRS de La Réunion. Il s’agit de la Perturbation Tropicale n°01-20232024 formée ce samedi matin et qui est prévue se renforcer en tempête tropicale d’ici dimanche soir ou lundi avant de toucher la côte ouest de Madagascar entre lundi soir et mardi.

En dehors de ce système, il n’y a pas d’autre risque de formation d’une tempête tropicale ces 5 prochains jours. Il n’y a pas d’alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n’est envisagée pour les prochaines 72 heures. Il n’y a pas d’alerte en cours à Mayotte, et aucune menace cyclonique n’est envisagée pour les prochaines 72 heures.

PERTURBATION TROPICALE numéro 1

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 45 km/h . Rafales maximales estimées sur mer: 65 km/h.

Pression estimée au centre: 1004 hPa. Position le 30 décembre à 10 heures locales: 19.6 Sud / 36.0 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 2010 km au secteur: OUEST. Distance de Mayotte: 1230 km au secteur: SUD-OUEST

Déplacement: EST-SUD-EST, à 9 km/h.

Informations sur le système :

Le CMRS de La Réunion amorce le suivi de la Perturbation Tropicale n°01, premier système de la saison 2023-2024 sur le bassin Sud-Ouest de l’océan Indien, en cours de formation près des côtes du Mozambique, au large de Beira.

Ce système devrait traverser le canal du Mozambique d’ouest en est d’ici mardi matin tout en se renforçant graduellement. Selon les prévisions actuelles, il pourrait atteindre le stade de tempête tropicale modérée avant de toucher terre sur la côte ouest de Madagascar entre lundi soir et mardi. La prévision reste néanmoins assez incertaine en termes de chronologie et d’intensité.

Ce système apporte déjà de fortes pluies depuis hier vendredi et jusqu’à ce samedi sur le Mozambique. Le risque de pluies intenses et aussi de vents forts devrait ensuite concerner Madagascar à partir de lundi, en particulier sur les provinces de Morondava et de Toliara. Les habitants des zones concernées sont donc invitées à suivre de près l’évolution des prévisions. Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours :

DEPRESSION TROPICALE : Centre positionné le 31/12 à 10h locales, par 20.3 Sud / 38.3 Est.

TEMPETE TROPICALE MODEREE : Centre positionné le 01/01 à 10h locales, par 21.4 Sud / 41.4 Est.

TEMPETE TROPICALE MODEREE : Centre positionné le 02/01 à 10h locales, par 20.9 Sud / 44.2 Est.

🌀1ère zone perturbée suivie par Météo France pour cette saison 2023/2024. Selon toute vraisemblance, nous pourrions observer la 1ère #Tempete tropicale de la saison dans les prochaines 24/36h. Elle serait alors nommée Alvaro.

Menace potentielle pour le Sud de #Madagascar pic.twitter.com/1nnr0EC4tO — Alexandre -Axou- Dijoux (@AxouMeteo) December 30, 2023