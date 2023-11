Alfred Chane-Pane : « Mon projet est de maintenir les deux journaux »

La presse réunionnaise va mal. C’est un fait incontestable. Le Quotidien est en liquidation et les jours du JIR, à ce qu’en dit lui-même son PDG, sont comptés. Dans ce contexte morose, une lueur d’espoir apparaît cependant. Un chef d’entreprise de La Réunion, Alfred Chane-Pane, imprimeur de métier, et donc parfaitement au courant de toutes les problématiques de la presse écrite, n’a pu se résoudre à voir les fleurons de la presse quotidienne mourir.

« Ne rien faire alors qu’on en a la possibilité est une faute morale », nous explique-t-il. Il a pris son bâton de pèlerin et a fait le tour d’amis chefs d’entreprise comme lui en leur proposant d’entrer au capital d’une société qui viendrait au secours des journaux en difficulté. Il a réuni à ce jour la somme d’1,5 million, suffisamment selon lui pour sauver les deux journaux.

« Mon ambition est de réussir à faire deux journaux à l’équilibre financièrement qui pourront vivre sans subventions, que ce soit de l’État ou de la Région. Je sais les journalistes très attachés à leur indépendance. Comment peut-on se penser indépendants si l’on dépend de subventions pour vivre ? L’équilibre des comptes est la seule garantie d’une véritable indépendance », affirme-t-il avec force, avant d’ajouter, « cet équilibre est bien évidemment aussi gage de pérennité, et les fonds publics (l’argent de nos impôts) n’ont pas vocation à financer des entreprises inefficaces. »

Mais comment espérer arriver à cet équilibre alors que le JIR et Le Quotidien perdent chacun aujourd’hui plusieurs millions par an ? « C’est simple, nous répond-il. En faisant ce que le gouvernement demande aux deux patrons de presse depuis des années, qu’ils ont à maintes reprises promis de réaliser et qu’ils n’ont jamais fait : en mutualisant les différents services, à part les rédactions. »

« Mon projet est de maintenir les deux journaux. Deux sociétés différentes, avec deux rédactions différentes, dans des locaux différents. Et en mutualisant tout le reste : l’impression, la distribution, etc… Avez-vous conscience que tous les matins, à la même heure, des camionnettes partent du même endroit, les unes chargées de Quotidien et les autres de JIR, et traversent toute l’ile pour se rendre chez les mêmes dépositaires ? Il suffira de tout regrouper dans une seule camionnette pour faire d’énormes économies. Il en est de même pour l’impression. La presse réunionnaise est sans doute l’une des dernières au monde à avoir ses propres rotatives. Tous les journaux ont sous-traité avec des imprimeries externes qui se rentabilisent en imprimant des magazines, des livres ou des prospectus. Dès lors, elles peuvent imprimer les journaux pour un coût marginal. Par exemple, nous ramènerons le Quotidien à l’équilibre rien qu’en changeant d’imprimeur », détaille l’entrepreneur.

Les jours du Quotidien semblent comptés. Le 13 décembre, sauf nouvel évènement, le tribunal risque de prononcer la liquidation du journal. Alfred Chane-Pane compte-t-il reprendre son personnel ? « Bien évidemment. Je peux d’ores et déjà affirmer que je compte reprendre tout le personnel administratif et commercial. Concernant la rédaction, nous reprendrons tous ceux qui sont prêts à travailler avec nous », affirme-t-il.

Reprendre un journal en liquidation n’est pas une mince affaire. Il se passera un délai incompressible pendant lequel le journal ne paraîtra pas, ne serait-ce que le temps nécessaire aux licenciements économiques réalisés par le mandataire judiciaire. « Mon ambition est que le journal dans sa version papier renaisse le plus vite possible. En attendant, j’ai décidé de lancer une version numérique qui pourrait sortir à brève échéance. Nous avons d’ores et déjà commencé à embaucher des journalistes. Que les Réunionnais se rassurent, d’une façon ou d’une autre, la liberté de la presse sera préservée et ils pourront toujours, tous les matins, lire leurs deux journaux », conclut Alfred Chane-Pane.