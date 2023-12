Air Mauritius reprend les vols ente La Réunion et Chennai

Les voyageurs pourront à nouveau se rendre en Inde au départ de La Réunion, en passant par Maurice, à partir du 12 avril 2024. Air Mauritius annonce monter progressivement en puissance avec d’abord un vol par semaine.

Laurent Recoura, officer-in-charge d’Air Mauritius : « Les passagers pourront arriver sur Maurice et avoir un vol de correspondance sur Chennai en 2h30 et au retour de 2h. » Il assure que le tarif est « abordable » avec un « prix d’appel autour de 700 et 750 euros. » Il explique : « Il faut le juste prix pour le passager et pour la compagnie aérienne. On parle d’environ 6 heures sans compter les 40 minutes depuis La Réunion. Cela vaut à peu près 700 euros. »

Le responsable de la compagnie aérienne explique comment elle a réussi à relancer cette ligne : « Nous avons la chance de travailler sur deux marchés. Nous prenons les passagers de La Réunion et de Maurice. Là, le vol est viable parce qu’il y a assez de volume. »

Au sujet des horaires des vols entre La Réunion et Chennai, Laurent Recoura, explique que les créneaux de vols sont attribués par l’Inde et que les décollages en milieu de nuit sont habituels dans le pays.

L’officer-in-charge d’Air Mauritius explique aussi pourquoi la compagnie aérienne décide de relancer progressivement la ligne Réunion-Chennai. « La difficulté du monde après-covid est que tous les historiques ne sont plus fiables. On se lance de façon raisonnable. Il faut qu’on prenne la température du marché. »

Arvind Bundhum, directeur de l’Office de tourisme de Maurice était aussi présent pour cette annonce. Il souligne l’importance du tourisme réunionnais à Maurice. « Ce qui est important, c’est que le tourisme venant de La Réunion est très conséquent. Le tourisme réunionnais a été instrumental dans le développement socio-économique de Maurice« , explique-t-il avant d’annoncer qu’une nouvelle campagne touristique sera dévoilée la semaine prochaine à Maurice.

(Images : Alexandre Robert)