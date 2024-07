Air Mauritius : Des passagers réunionnais bloqués à Kuala Lumpur

Certains passagers du vol MK 947 devant relier la capitale malaise à l’île Maurice vont arriver avec beaucoup de retard à La Réunion. La faute à un départ décalé de plus de six heures. Initialement prévu à 12h50, le vol ne devrait partir qu’à 19h, heure locale. Parmi les naufragés des airs, 53 passagers devaient ensuite rallier La Réunion. “Ils seront pris en charge à leur arrivée à Maurice et passeront la nuit à l’hôtel, avant d’être dispatchés sur les vols du lendemain”, assure-t-on du côté de la compagnie.

En attendant le départ du premier vol vers Maurice, les passagers se sont vus offrir des rafraichissements, ainsi qu’un bon pour de la nourriture, précise également Air Mauritius.