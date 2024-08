Air Mauritius : Des avions en panne et des passagers en galère

Avec trois avions cloués au sol pour des raisons techniques, les vols de la compagnie de l'île sœur sont durement impactés en cette période de vacances scolaires. Deux destinations, Kuala Lumpur et le Cap, sont particulièrement touchées par ces perturbations.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux passagers, dont des Réunionnais cherchant à rentrer sur l’île, témoignent de leurs difficultés à prendre leur vol. Pour ceux souhaitant rejoindre La Réunion, il faut ajouter la difficulté de trouver une correspondance. Si la frustration des passagers est totalement compréhensible, Air Mauritius précise que deux destinations sont impactées, Kuala Lumpur et le Cap. Les retards des autres vols, notamment à destination de Paris et de Perth, n’ont rien à voir avec la mauvaise passe de la compagnie.

Le vol qui devait partir hier du Cap à destination de Maurice devrait normalement partir aujourd’hui, avec une arrivée prévue à 3h du matin heure locale. Les passagers bloqués à Kuala Lumpur et qui n’ont pas pu embarquer arriveront aux alentours de 9h du matin à Plaisance. La compagnie assure qu’elle fait tout son possible pour que les voyageurs à destination de La Réunion partent vendredi dans la journée. « Tous les vols sont pleins, et nous sommes en train d’en ajouter un pour rapatrier tout le monde », précise-t-on du côté de la compagnie mauricienne.

Air Mauritius a confirmé à nos confrères mauriciens de Défi Média que trois avions avaient rencontré des difficultés techniques depuis le 26 juillet dernier. Entre une collision avec des oiseaux, un problème du système de volets et un filtre à carburant en mauvais état, les appareils de la compagnie traversent un trou d’air depuis quelques semaines. Espérons que tout sera réglé pour la période des grands retours à la mi-août.