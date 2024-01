Air Austral annonce la reprise des vols ce mardi

Le communiqué d’Air Austral :

AIR AUSTRAL CONFIRME LA REPRISE DE SES VOLS

LES PREMIERS VOLS AU DEPART DE LA REUNION PROGRAMMES A PARTIR DE 21h20

La Préfecture de La Réunion a annoncé la levée de l’alerte violette ce lundi 15 janvier 2024 à 13h00. La phase d’alerte rouge reste quant à elle effective, et ce afin de permettre aux autorités d’effectuer une reconnaissance du réseau routier et des impacts du cyclone sur les Aéroports de l’île. De ce fait, les Aéroports de Pierrefonds et de Roland Garros restent pour le moment fermés. Ils pourront toutefois rouvrir leurs portes à partir de 18h30 le mardi 16 janvier 2024, et redémarrer leurs opérations aériennes à partir de 20h00, conformément aux prévisions établies et décision préfectorale.

Air Austral annonce ainsi la reprise de son activité sur la base d’un programme établi en étroite collaboration avec les Autorités et le Poste de Commandes Opérationnelles de l’Aéroport. Le premier départ est programmé à compter de 21h20 et ce afin de laisser à ses passagers le temps nécessaire pour rejoindre l’aéroport. Le premier vol à l’arrivée est prévu pour 20h00. Des perturbations ne sont néanmoins pas à exclure.

Dans la mesure où les prévisions établies restent inchangées, la compagnie prévoit un retour à la normale de son programme des vols d’ici la fin de la semaine.

Pour mémoire et comme déjà annoncé, les passagers des vols des dimanche 14 et lundi 15 janvier 2024 directement impactés par l’alerte rouge et le passage du cyclone sur notre île, seront directement contactés par la compagnie afin qu’une solution de voyage leur soit proposée.

Voici, ci-après les détails du programme des vols d’Air Austral pour la journée du mardi 16 janvier 2024.

REUNION-PARIS-REUNION

Paris > Réunion :

– Les passagers prévus initialement sur le vol UU974 du dimanche 14 janvier 2024 Paris CDG – La Réunion sont reportés sur le vol UU9974 du mardi 16 janvier 2024. Décollage prévu à 07h30 heure locale pour une arrivée à la Réunion à 21h30.

– Les passagers prévus initialement sur le vol UU972 du dimanche 14 janvier 2024 Paris CDG – La Réunion sont reportés sur le vol UU9972 du mardi 16 janvier 2024. Décollage prévu à 06h35 heure locale pour une arrivée à La Réunion à 20h35.

– Les passagers prévus initialement sur le vol UU974 du lundi 15 janvier 2024 Paris CDG – La Réunion sont reportés sur le vol UU9974 du mercredi 17 janvier 2024. Décollage prévu à 21h50 heure locale.

– Le vol UU974 du mardi 16 janvier 2024 Paris CDG – La Réunion est maintenu à l’heure. Décollage de Paris CDG à 19h20 heure locale.

Réunion > Paris :

– Les passagers prévus initialement sur le vol UU975 du lundi 15 janvier 2024 La Réunion – Paris sont reportés sur le vol UU9975 du mercredi 17 janvier 2024. Décollage prévu à 11h20 heure locale pour une arrivée à Paris CDG à 19h50 heure locale

– Les passagers prévus initialement sur le vol UU969 du lundi 15 janvier 2024 La Réunion – Paris sont reportés sur le vol UU9969 du jeudi 18 janvier 2024. Décollage prévu à 23h00 heure locale pour une arrivée à Paris CDG à 07h30 heure locale

– Le vol UU975 du mardi 16 janvier 2024 La Réunion – Paris prévu initialement à 21h00 est retardé. Le décollage est prévu à 23h00 heure locale.

REUNION-MAURICE-REUNION

Les vols Réunion-Maurice et Maurice-Réunion restent à ce jour annulés dans l’attente d’information sur la réouverture de l’Aéroport de Maurice.

REUNION-MAYOTTE-REUNION

Réunion > Mayotte :

– Les passagers prévus initialement sur le vol UU274 du lundi 15 janvier 2024 Réunion-Mayotte sont reportés sur le vol UU2276 du mercredi 17 janvier 2024. Décollage prévu à 05h50 pour une arrivée à Mayotte à 07h00.

– Le vol UU274 du mardi 16 janvier 2024 Réunion-Mayotte prévu à 17h30 est annulé. Les passagers se verront prochainement proposer une alternative de voyage. Ils seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral.

– Le vol UU276 du mardi 16 janvier 2024 Réunion-Mayotte prévu à 18h30 est annulé. Les passagers se verront prochainement proposer une alternative de voyage. Ils seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral.

Mayotte > Réunion

– Les passagers prévus initialement sur le vol UU275 du lundi 15 janvier 2024 Mayotte-Réunion sont reportés sur le vol UU2275 du mardi 16 janvier 2024. Décollage prévu à 17h00 pour une arrivée à La Réunion à 20h10

– Les passagers prévus initialement sur le vol UU277 du lundi 15 janvier 2024 Mayotte-Réunion sont reportés sur le vol UU277 du mardi 16 janvier 2024. Décollage prévu à 16h50 pour une arrivée à La Réunion à 20h00

– Le vol UU275 du mardi 16 janvier 2024 Mayotte-Réunion prévu à 19h40 est annulé. Les passagers se verront prochainement proposer une alternative de voyage. Ils seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral.

PARIS-MAYOTTE

– Le vol UU976 du mardi 16 janvier 2024 Paris-Mayotte-Réunion prévu à 19h45 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU9976 du mercredi 17 janvier 2024. Décollage prévu à 19h30 heure locale.

REUNION-TANANARIVE-REUNION

Réunion > Tananarive

– Les passagers prévus initialement sur le vol UU611 du lundi 15 janvier 2024 Réunion-Tananarive sont reportés sur le vol UU613 du mardi 16 janvier 2024. Décollage prévu à 22h00 heure locale

– Le vol UU611 du mardi 16 janvier 2024 Réunion-Tananarive prévu à 15h40 est annulé. Les passagers se verront prochainement proposer une alternative de voyage. Ils seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral.

Tananarive > Réunion:

– Les passagers prévus initialement sur le vol UU612 du dimanche 14 janvier 2024 Tananarive-Réunion sont reportés sur le vol UU6614 du mardi 16 janvier 2024. Décollage prévu à 18h30 heure locale pour une arrivée à 21h00 à La Réunion

– Les passagers prévus initialement sur le vol UU612 du lundi 15 janvier 2024 Tananarive-Réunion sont reportés sur le vol UU6614 du mardi 16 janvier 2024. Décollage prévu à 18h30 heure locale pour une arrivée à 21h00 à La Réunion

– Le vol UU612 du mardi 16 janvier 2024 Tananarive-Réunion prévu à 17h15 est annulé. Les passagers se verront prochainement proposer une alternative de voyage. Ils seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral.

REUNION-NOSY BE-REUNION

Réunion > Nosy Be

– le vol UU203 du mardi 16 janvier 2024 Réunion > NosyBe est annulé Les passagers se verront prochainement proposer une alternative de voyage. Ils seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral

Nosy Be > Réunion

– Les passagers prévus initialement sur le vol UU204 du lundi 15 janvier 2024 Nosy Be > Réunion sont reportés sur le vol UU2204 du mardi 16 janvier 2024. Décollage prévu à 18h40 heure locale

– Le vol UU204 du mardi 16 janvier 2024 Nosy be – Réunion prévu à 11h55 est annulé Les passagers se verront prochainement proposer une alternative de voyage. Ils seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral.

REUNION-TAMATAVE-REUNION

Réunion > Tamatave

– Le vol UU555 du mardi 16 janvier 2024 Réunion-Tamatave prévu à 17h00 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU5555 du jeudi 18 janvier 2024. Décollage prévu à 16h35 heure locale

Tamatave > Réunion:

– Le vol UU556 du mardi 16 janvier 2024 Tamatave-Réunion prévu à 18h40 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU5556 du jeudi 18 janvier 2024. Décollage prévu à 18h10 heure locale.

REUNION-JOHANNESBURG-REUNION

Johannesburg > Réunion :

– Les passagers prévus initialement sur le vol UU344 du dimanche 14 janvier 2024 Johannesburg-Réunion sont reportés sur le vol UU3344 sur mardi 16 janvier 2024. Décollage prévu à 14h10 pour une arrivée à La Réunion à 20h10.

– Le vol UU344 prévu dans la nuit du 16 au 17 janvier 2024 Johannesburg-Réunion à 01h45 est avancé. Décollage prévu dans la nuit du 16 au 17 janvier 2024 à 00h35

Réunion > Johannesburg :

– Le vol UU343 du mardi 16 janvier 2024 Réunion- Johannesburg prévu à 22h30 est avancé. Le décollage est prévu à 21h20 heure locale

Un prochain point sera fait pour la journée du mercredi 17 janvier 2024