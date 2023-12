Aides à la presse : la transparence est nécessaire pour une véritable équité

Communiqué

L’attribution d’une subvention régionale de 600 000 euros au Quotidien a pu soulever chez certains des interrogations sur la question de l’équité.

Sur la période de 2017 à 2022, le Journal de l’île a perçu de la Région 5 millions 321 mille 618 euros et 64 centimes.

Sur cette même période, le Quotidien a perçu 3 millions 461 mille 315 euros et 12 centimes.

À ce jour, le JIR a perçu 1 860 303, 52 euros de plus que le Quotidien. En prenant en compte le versement à venir des 600 000 euros au Quotidien, le différentiel entre le JIR et le Quotidien est de 1 260 303,52 euros en faveur du JIR.

Force est de constater, à la lumière de ces chiffres, que l’argument de l’équité ne tient pas.

Par ailleurs, la collectivité régionale tient à rappeler que le JIR a bénéficié d’une remise de 70% de ses dettes en 2018 puis d’un écrasement de sa dette en 2020 à travers la création d’une nouvelle société et d’une subvention régionale exceptionnelle de 1,5 million d’euros.

Deux ans plus tard, au regard de cette situation qui était extrêmement favorable et sans commune mesure avec la situation de la plupart des entreprises de l’île, il est légitime de s’interroger sur les nouvelles difficultés financières rencontrées par le JIR. En tout état de cause, la transparence sur l’utilisation de ces fonds publics doit être faite. À ce jour, la Région n’a pas obtenu toutes les justifications nécessaires. En l’état, les premiers éléments communiqués soulèvent des interrogations légitimes.

S’agissant de la nouvelle demande du JIR, celle-ci est actuellement en cours d’instruction. Dans ce cadre, la Région a adressé par courrier, en date du 12 décembre 2023, une demande de pièces complémentaires nécessaires à cette instruction. Il est bien évident que l’examen de la nouvelle demande est inséparable de la transparence à faire sur l’utilisation de la précédente subvention.

Enfin, la Région tient à souligner que l’égalité de traitement n’ouvre pas un droit à la subvention automatique dont le montant doit reposer sur des éléments factuels et que toute demande exige une instruction complète du dossier, avant toute saisine éventuelle des instances délibérantes de la collectivité.