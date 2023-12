Aide de la Région : « Une bouffée d’air pour Le Quotidien » selon le SNJ

Le communiqué :

Les élus SNJ et Solidaires du Quotidien, mobilisés depuis plusieurs semaines pour la sauvegarde des emplois et la défense du pluralisme, saluent cette décision qui éloigne le spectre d’une liquidation sèche le 13 décembre. Les 52 salariés et leur famille vont pouvoir aborder les fêtes de fin d’année plus sereinement, sans crainte de se retrouver au chômage dans quelques jours. Le Quotidien dispose d’une trésorerie qui lui permet de verser les salaires et d’honorer ses factures pendant plusieurs mois.

Mais rien n’est joué pour autant. Ce délai doit être mis à profit pour faire émerger des offres de reprise économiquement viables, socialement acceptables et éditorialement ambitieuses. Le combat pour la survie du Quotidien continue. Nous remercions tous nos lecteurs et soutiens de le mener avec nous.