Agression de magistrats à Mayotte : « L’insécurité touchent tout le monde et atteint des niveaux qui nécessitent un renforcement majeur et prioritaire »

Le communiqué :

Comme le démontre une nouvelle agression de magistrats à Mayotte, l’insécurité touchent tout le monde et atteint des niveaux qui nécessitent un renforcement majeur et prioritaire des forces de l’ordre et de la Justice à Mayotte

Depuis la fin de l’année 2023, le niveau de violence et d’insécurité à Mayotte atteint un niveau jamais atteint. Elles touchent tous les habitants, français et comme étrangers, citoyens et élus, fonctionnaires, forces de l’ordre, militaires et magistrats.

Le week-end dernier encore, 2 magistrates affectées à Mayotte ont subi une agression violente sur la voie publique. Je leur souhaite sincèrement de se remettre au plus vite de ce malheureux épisode. Je leur témoigne de mon affection, de ma solidarité et comprend tout à fait qu’elles sollicitent leur retour en métropole. J’espère que les forces de l’ordre pourront interpeller rapidement les auteurs, les déférer au parquet pour qu’ils soient jugés.

La situation est telle qu’il devient de plus en plus difficile d’assurer l’affectation de fonctionnaires, notamment de l’éducation nationale et des services hospitaliers, de magistrats et de greffiers à Mayotte. Cette difficulté de recrutement amplifie largement un sous dimensionnement patent des administrations de l’Etat à Mayotte, qui place la plupart des services publics en surchauffe permanente, lorsqu’ils ne sont pas déjà en carence de compétences sur leur champ d’intervention obligatoire.

Il y a urgence à agir pour éviter le délitement des administrations qui sont pourtant en construction à Mayotte.

Les habitants du 101ème département ne peuvent échapper actuellement à la violence, les agressions se faisant également dans les domiciles où la population se calfeutre. C’est notamment le cas des Mahorais qui sont chez eux à Mayotte et qui n’ont pas vocation à fuir en masse l’insécurité.

C’est pourquoi j’exhorte le gouvernement à un renforcement majeur immédiat et prioritaire des forces de maintien de l’ordre, de la police judiciaire et des personnels de l’administration judiciaire et pénitentiaire. /