Affaire « Malbar 3V » : Le directeur général du Crédit Agricole dénonce une instrumentalisation

Mis en cause dans un article publié sur le 5 avril dernier sur le site de Freedom, le directeur général du Crédit Agricole, à qui sont reprochés des propos racistes visant la communauté tamoule (notamment l'utilisation des termes "Marlbars 3V", comprendre Vilain, Vantard et Voleur) répond aux accusations par voie de communiqué. "Ces accusations portent sur des propos sortis de leur contexte, déformés, instrumentalisés", rétorque-t-il alors qu'une plainte a été déposée.

Le droit de réponse de Didier Grand, directeur général du crédit agricole :

« De Madagascar où je suis né, de la Réunion où j’ai grandi, j’ai forgé la conviction profonde que la richesse d’un territoire vient de sa diversité.

La diversité, véritable ouverture à toutes les palettes de cultures qui composent une population, a guidé mon parcours depuis plus de trente ans. J’ai ainsi choisi d’emblée de me mettre au service des territoires ultra-marins, A la Guadeloupe pour commencer, puis à la Martinique et en Guyane et à nouveau à la Réunion que j’ai retrouvée avec bonheur il y a maintenant deux ans.

Après toutes ces années dans les territoires ultra-marins, je crois sincèrement que c’est à la Réunion que cette diversité, source d’échanges, d’innovation et de créativité, est la plus forte, la plus vibrante.

Aussi, c’est profondément blessé et peiné que j’ai pu lire les articles et les accusations à mon encontre pour propos racistes qui auraient été tenus lors d’une réunion devant plus de 550 collaborateurs, le 8 décembre 2023.

Compte tenu de mon histoire personnelle, de mes valeurs, de mon attachement à la Réunion et à Mayotte, ainsi qu’à leurs habitants, je ne peux que démentir des accusations, très graves, et qui me touchent au plus profond de mon être.

Je réfute fermement avoir tenu des propos racistes à l’endroit de la communauté tamoule. Ces accusations portent sur des propos sortis de leur contexte, déformés, instrumentalisés. Tout au contraire, en prenant la parole ce jour-là devant une large assemblée, je tenais à dénoncer les préjugés et les idées reçues et affirmer mon engagement pour l’universalité, pour l’accès de tous à tous les services, dans le respect de chacun.

Je remercie sincèrement les collaborateurs, les administrateurs, les élus, les clients, nombreux, qui m’ont fait parvenir des messages d’amitié et de soutien. Ils connaissent mon engagement auprès de tous, et mon attachement à notre territoire pour contribuer à son développement et à son rayonnement.

Ils connaissent mes valeurs et mon respect profond pour la diversité.

Cette diversité qui fait de la Réunion une terre que j’aime profondément. »

Bien à vous