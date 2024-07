Accusation de viol en Argentine : Des « preuves vidéo très positives » pour les rugbymen français

« Je ne me souviens pas de tous les voyages que je fais. Je n’ai rien vu. C’était un voyage normal« , a-t-il expliqué, ajoutant que la plaignante n’avait pas été frappée et n’avait pas d’ecchymoses apparentes. « Si j’ai vu quelque chose de bizarre ? Non, rien. Si elle m’a parlé ? Je ne me souviens pas. Je parle avec presque tous ceux qui montent dans ma voiture. C’était le matin, à 8h30« , a précisé le chauffeur.

L’avocate de la plaignante, Me Natacha Romano, a indiqué qu’elle n’était pas opposée à ce que les deux joueurs soient placés en résidence surveillée plutôt qu’en détention provisoire, à condition qu’ils restent à Mendoza, portent un bracelet électronique et que les expertises indiquent qu’il n’y a pas de risque de fuite.

« Les documents d’identité des deux rugbymen sont en possession du bureau du parquet. Le risque de fugue est donc minime, d’autant que les parents d’Hugo sont ici dans la province« , a-t-elle précisé.

Me Rafael Cuneo Libarona, l’avocat des deux joueurs, a affirmé être « plus que jamais » convaincu de l’innocence de ses clients. Il a mentionné que de nouvelles preuves, y compris des vidéos et des images, apparaissent chaque jour, renforçant leur défense. L’analyse à venir des téléphones des trois protagonistes, qui contiennent des vidéos prises durant la nuit en question, pourrait jouer un rôle crucial dans l’affaire.

« Il y a des indices importants qui sont apparus il y a quelques jours et maintenant des preuves très importantes ont émergé« , a déclaré Me Cuneo Libarona. « Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’ils n’ont pas commis de crime. Pour l’instant, les preuves vidéo sont très positives. Nous devons toutes les rassembler et les analyser ».

Cette affaire a suscité une vive émotion en France et en Argentine, les accusations de viol aggravé étant prises très au sérieux par les autorités des deux pays. La Fédération Française de Rugby suit de près l’évolution de la situation, tandis que le public et les médias restent attentifs aux développements judiciaires. Les deux joueurs, qui évoluent respectivement au Stade Rochelais et à la Section Paloise, continuent de clamer leur innocence en attendant la suite des procédures.