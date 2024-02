A La Réunion, L’OPMR s’étonne des marges confortables sur les carburants et le gaz

En 2022, les Réunionnais ont brûlé 550 millions de litres de carburants, dont 400 millions de litres de gazole. Selon l’Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) de La Réunion, qui rappelle que les acteurs de la filière réglementée des carburants et du gaz sont tenus par arrêté préfectoral de fournir ces données chaque année, cette consommation a permis aux grossistes de dégager un résultat de 28 millions d’euros, tandis que la SRPP, acteur unique du stockage de carburants sur l’île, a engrangé pour sa part 5,8 millions d’euros de résultat net.

« L’article 5 de l’arrêté préfectoral de 2014 mentionne un taux de rémunération de 9% sur les capitaux. Est-ce que ce niveau de rémunération est pertinent dans ce secteur que nous qualifierons de tranquille ? On demande que ce soit regardé », a fait savoir ce lundi matin Jocelyn Cavillot lors de la première conférence de presse de l’année de l’OPMR.

Pour rappel, la marge brute des pétroliers sur une bouteille de gaz vendue à 15 euros s’élève à 5,86 euros (39%).

Autre sujet d’interrogation pour le vice-président de l’OPMR de La Réunion, l’absence de chiffres probant sur les résultats dégagés par les stations essence de l’île : seules 30 d’entre elles sur un total de 159 points de vente auraient fourni leurs chiffres à l’Etat, malgré l’obligation de communiquer inscrite dans l’arrêté préfectoral de 2014.

S’ils ne déposent pas leurs chiffres au pôle C (pour concurrence) de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS), est-ce à dire que ces gérants ou propriétaires de stations ne déclarent pas leurs revenus ?

Autre sujet à éclaircir selon l’OPMR, « l’indemnité versée aux gérants qui sont en location gérance à la fin de leur contrat. Une indemnité qui n’est pas prévue dans les textes et qui a existé dans l’ensemble des Outremer. C’est un prélèvement de 0,275 centime par litre, soit 1,5 million d’euros de recettes pour financer cette indemnité versée à une trentaine de gérants par an, via une convention établie entre l’Etat, les gérants de stations et la SRPP, qui effectue la collecte ».

« Nous demandons un toilettage de cet arrêté préfectoral », précise Jocelyn Cavillot en rappelant que « le CIOM a demandé une augmentation des moyens de contrôle du pôle C ». Ce même Comité interministériel des Outremer a aussi porté le budget total des OPMR à 600 000 euros, sans préciser pour l’heure la répartition entre les six structures existantes.

Jocelyn Cavillot souligne que les 50 000 euros attribués pour La Réunion en 2023 n’avaient été disponibles qu’au mois de septembre.