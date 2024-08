À La Réunion, les trois quarts des enfants de moins de trois ans sont gardés principalement par un de leurs parents

Le communiqué de l’Insee :

À La Réunion, 75 % des enfants de moins de trois ans sont gardés principalement en semaine par leurs parents, une part bien plus élevée que dans l’Hexagone (56 %). Les grands-parents sont aussi plus souvent en relais sur l’Île. A contrario, le recours à des modes de garde formels est moins courant.

Ces situations familiales sont en lien avec un taux d’emploi plus faible à La Réunion.

Toutefois, même lorsque les deux parents travaillent, ils gardent plus fréquemment leurs enfants que dans l’Hexagone.

Comme dans l’Hexagone, une part importante de parents assurant la garde principale de leur enfant auraient préféré un mode de garde formel.

L’enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants de 2021 : une première à La Réunion

L’enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants (MDG) de 2021, réalisée par la Direction de larecherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) en partenariat avec la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) et France Stratégie est la quatrième édition de l’opération après celles menées en 2002, en 2007 et en 2013. Elle s’adresse aux ménages vivant en France hexagonale ayant au moins un enfant âgé de moins de six ans. Cette édition 2021 bénéficie également d’un sur-échantillon de ménages vivant à La Réunion ayant un enfant de moins de trois ans. Son objectif principal est de dresser un panorama des solutions adoptées par les parents pour la garde et l’accueil de leurs enfants. L’échantillon contient près de 8 500 ménages répondants dans l’Hexagone et 500 à La Réunion.

Ce recueil permet de déterminer pour chaque enfant un mode de garde principal, c’est-à-dire le mode de garde dans lequel l’enfant passe la plus longue durée sur une période considérée (on a retenu ici la période allant du lundi au vendredi, de 8 heures à 19 heures pour les enfants de moins de trois ans). Il permet aussi de déterminer les recours aux différents modes de garde et d’accueil au moins une fois dans la semaine, et d’en mesurer la durée.