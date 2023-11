À 53 ans, Geneviève Angella devient vice-championne du monde de cerceau aérien artistique

La Portoise a terminé sur la seconde marche du podium lors des championnats du monde qui se déroulaient en Pologne. Un exploit d'autant plus grand qu'il s'agissait de sa première participation, mais qui lui laisse un petit goût d'inachevé.

Il y a dans le parcours de Geneviève Angella ce petit goût de scénario hollywoodien. La Portoise a longtemps joué au tennis, mais un problème de santé l’a obligée à arrêter cette passion. Cherchant une activité pour dépenser son énergie, elle souhaite quelque chose en lien avec la danse.

En 2012, alors qu’elle est entrée dans la quarantaine, elle jette son dévolu sur un sport en plein essor : le pole dance. Cette danse qui s’effectue autour d’une barre a longtemps joui d’une mauvaise réputation avant de se démocratiser auprès du grand public, notamment en raison des bienfaits physiques.

Loin d’être effrayée, Geneviève va se lancer en autodidacte dans cette nouvelle discipline. Elle s’achète une barre de pole dance avant d’aller suivre quelques formations dans l’Hexagone. Elle fonde une association au Port où elle commence à entraîner les autres. Surtout, elle devient double championne de France en 2015 et 2016.

Nouvelle découverte, nouvelle médaille

En 2018, elle quitte son île et part s’installer à Bayonne dans le pays basque où elle ouvre une association. En plus de la pole danse, elle enseigne d’autres disciplines comme le binjee-fitness, le kangoo-jump et le cerceau aérien artistique. « Le cerceau sportif est codifié avec des figures imposées. Le cerceau aérien artistique consiste à raconter une histoire, mais avec une performance », explique Geneviève.

En juillet dernier, elle participe au championnat qualificatif français pour la coupe du monde dans la catégorie des plus de 40 ans. Elle décroche son ticket pour les championnats du monde à Kielce en Pologne, en octobre dernier. Elle termine sur la seconde marche du podium.

« A 53 ans, je me suis dit que je faisais ma dernière compétition et que j’arrêtais. Mais là, c’est obligé que je revienne l’année prochaine pour monter sur la plus haute marche du podium », promet-elle. Le rendez-vous est donc pris l’année prochaine en Suède pour décrocher l’or.