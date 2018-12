Violences à la Région: Cinq personnes en garde à vue dans les locaux de la sûreté départementale

C'est une information de nos confrères du Journal de l'île. Pour avoir participé aux violences et aux dégradations à l'hôtel de Région le 19 novembre dernier, cinq Dionysiens ont été placés hier en garde à vue dans les locaux de la sûreté départementale.



Parmi ces cinq gardés à vue, on retrouve un quadragénaire, Thierry Masson, placé en détention provisoire la semaine dernière pour avoir menacé d'égorger des chefs de gilets jaunes sur les ronds-points.



Un sixième homme, Freddy Poonooswamy, "un proche de la mairie de St-Denis et d'Ericka Bareigts" rapporte le JIR, a lui aussi été entendu hier mais a ensuite été relâché hier après-midi.



Le procureur de Saint-Denis décidera ce mercredi de la suite à donner à cette affaire.