Vidéo - 1 hectare parti en fumée à Salazie, le Dash appelé en renfort

Quinze sapeurs pompiers sont intervenus ce lundi en fin d’après-midi dans le cirque de Salazie. Un incendie s’est propagé dans la végétation dans le secteur de Mare à Vieille Place.



Le travail de sape des hommes au sol, venus des casernes de Saint-André, Bras Panon et du cirque lui-même, a été appuyé par un moyen aérien.



Le Dash 8 a effectué trois largages. Vers 18H, le sinistre était en phase finale avec la persistance de quelques foyers. Le sinistre est néanmoins considéré comme maîtrisé. 1 hectare a quand même été parcouru par les flammes.



La faute à un écobuage mal maîtrisé. Un agriculteur a tenté de faire un feu pour brûler de la végétation mais celui-ci s’est répandu aux alentours de façon accidentelle. Les habitants les plus proches ont été priés de quitter leur domicile le temps de l’intervention des pompiers et du Dash.