Communiqué Un Comité Départemental des Services aux Familles organisé ce mardi 10 janvier 2023

Par LG - Publié le Mardi 10 Janvier 2023 à 13:48

Le Schéma Départemental des Services aux Familles (SDSF) a pour principaux objectifs de :



• Réduire les inégalités d’accès aux droits, aux modes d’accueil, aux dispositifs de soutien à la parentalité et aux services ;

• Lutter contre les inégalités d’accès territoriales et sociales à ces services ;



• Rénover la gouvernance de la petite enfance et de la parentalité afin d’assurer une meilleure coordination entre les collectivités locales et les institutions.



C’est dans ce cadre que les acteurs locaux portant des politiques publiques à destination des familles, se coordonnent pour répondre au mieux aux enjeux du territoire et renforcer le maillage de l’offre en matière de petite enfance, enfance, jeunesse, ou encore de soutien aux parents. Cette dynamique s’inscrit pleinement dans la stratégie du Pacte des Solidarités (ex-stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté).



Le Comité Départemental de Services aux Familles (CDSF) assure l’animation du Schéma Départemental des Services aux Familles. Il est ainsi l’instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi de toutes les questions relatives à l’organisation, au fonctionnement, au maintien et au développement des services aux familles.



Ses travaux se déroulent de façon opérationnelle au sein de 4 commissions : enfance, petite enfance, jeunesse, cohésion sociale.

Le CDSF, installé le 15 mars 2022, est présidé par le Préfet.



Les Vice-présidences sont assurées par le Président du Conseil départemental, le Président du Conseil d’administration de la Caf, un représentant des communes et intercommunalités, ainsi que la Rectrice d’Académie.



Le CDSF est par ailleurs composé de représentants des collectivités territoriales, des services de l'Etat (DAC Réunion, DRAJES...), des associations signataires du SDSF représentant les gestionnaires, des professionnels et des usagers concernés par les services aux familles.



La Caf de La Réunion en assure la coordination.



Le CDSF de La Réunion s’est réuni ce mardi 10 janvier 2023 afin de réaliser un bilan des actions réalisées par l’ensemble des partenaires en faveur des familles en 2022, et dresser les orientations et priorités de la prochaine période.