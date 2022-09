Tribune libre : Du bon usage de la liberté d’expression

La LDH à la Réunion souhaite en appeler à la conscience de tous les Réunionnais pour faire preuve de discernement.



Le « mariage pour tous » qui permet à des êtres humains de même sexe de s’unir civilement et de s’engager dans une vie commune légalement protégée, est une loi de la République votée en 2013 par la représentation nationale.

Le Pape François, pour sa part, a eu l’occasion de déclarer : « Les personnes homosexuelles (…) ce sont des enfants de Dieu, elles ont droit à une famille. On ne peut évincer personne d’une famille, ni lui rendre la vie impossible à cause de cela. Ce que nous devons faire, c’est une loi d’union civile, elles ont le droit d’être légalement protégées. »



Naturellement, un ministre du culte catholique local, M. AUBRY, a lui aussi droit à sa liberté d’expression. Pour autant, est-il utile de répéter qu’une loi de la République est « nulle et non avenue » ou qu’elle est une « aberration ». Ira-t-on jusqu’à proposer de violer la loi ? N’est-il pas légitime, au vu de l’émotion causée par ces propos, de se demander s’ils ne sont pas de nature à provoquer la haine et le mépris, voire encore de la violence, à l’égard des personnes LGBTQIA+.



Ne sommes-nous pas, quelle que soit notre opinion, notre origine ou notre orientation sexuelle, des citoyens disposant en toute égalité des mêmes droits, comme nous avons aussi les mêmes devoirs ?



Dans le même esprit, les migrants Sri Lankais demandeurs d’asile, alors que leur pays connaît une situation de violences et une grave crise alimentaire, sont protégés par la loi et les conventions internationales dont la France est signataire, en particulier lorsqu’il s’agit d’enfants.



Proposerait-on de violer la loi ? Les propos haineux qui se propagent à leur sujet sur les réseaux ou sur certaines radios, ne font pas honneur à la Réunion. Nous autres Réunionnais, ne nous sommes pas tous venus d’ailleurs, « en sautant la mer ». Au vu de la situation actuelle de ces personnes, les associations doivent être appelées à leur venir en aide.



Alors que la guerre se poursuit en Ukraine, que les déséquilibres économiques, sociaux et climatiques, au niveau planétaire comme au niveau local, engendrent de nouveaux risques pour l’Humanité, il est nécessaire de souligner l’interdépendance de tous les membres de la « famille humaine » et le devoir de solidarité qui en découle.



« La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine » (…) est « le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde » (Déclaration universelle des Droits de l’Homme).