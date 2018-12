Courrier des lecteurs Tribune du maire de Ste-Rose suite à la visite de madame la Ministre des Outre Mers : Vaincre la défiance !

L’histoire s’enlise.



De 1998 à 2018, sur ces 20 dernières années, la répétition des crises sociales majeures à la Réunion a puisé sa source, à chaque fois, à partir du dossier de la vie chère. Les carburants, et le secteur de l’alimentation ont souvent été à l’origine des étincelles. Plus largement, les prix élevés des biens et des services firent naitre de nombreuses crispations: les frais bancaires, les coûts élevés de la téléphonie mobile, ceux des matériaux de construction ou encore des pièces automobiles…



Elu dans cette période, j’ai souvent vécu des situations au cours desquelles, doute et méfiance, à l’égard des hommes en charge de faire fonctionner les institutions de la République, m’ont envahi et pesé.



Que le peuple, une fois de plus, dise les siennes, doublées de colère, de révolte voire de rejet de ses élites, ne m’étonne en rien.

Face aux forces politiques dominantes et souvent face à « leurs jeux de rôle politicien », théâtre dans lequel la tactique étouffe la stratégie, la manipulation et le bluff priment sur le seul respect et le sens des responsabilités, j’ai moi-même été impuissant.



Au coeur de dossiers brûlants durant ces 20 dernières années, j’ai vécu des situations surréalistes, sur les carburants et plus largement sur le dossier des MONOPOLES à la Réunion.



J’ai vu et appris que la gangrène de l’affairisme n’est ni de droite, ni de gauche… Ma certitude aujourd’hui, et ce n’est pas le moindre des paradoxes, est que nous avons besoin que l’ETAT et son administration, reprennent toute sa place.



Un ETAT qui transforme certes mais qui explique et accompagne les plus fragiles aussi.



Un ETAT facilitateur qui en même en temps régule fermement les multiples dérives et excès qui n’ont que trop duré à la Réunion.



Le laisser faire a toujours engendré injustices et désordres.



Madame La Ministre, je me suis mis, moi aussi, à espérer après votre passage à la Réunion. Vous avez réussi à sauvegarder l’essentiel, le lien entre nous et l’espérance dans le coeur de nombreux Réunionnais par vos attitudes, vos mots et vos engagements.

Je vous remercie.



Je ne sais de quoi demain sera fait mais j’ai la certitude que c’est nous tous ensemble, sur un socle de priorités, qui le construirons.



Je salue les décisions du Président de Région sur le gel et la baisse des taxes sur le carburant.



Je lui dis ma disponibilité pour agir ensemble.



Madame La Ministre, à vous, je renouvelle ma gratitude. Michel Vergoz Maire de Sainte-Rose Lu 98 fois





