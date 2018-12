La grande Une Trafic de résine de cannabis : Le passeur déféré ce jeudi





Ce dernier lui aurait financé le voyage et le séjour dans la banlieue parisienne et fourni l’agent pour acheter la drogue sur place. Dimanche, le commanditaire présumé ne voyant pas sortir la mule de l’aéroport n’est étrangement pas rentré chez lui. Il a été interpellé mardi, ainsi que sa soeur, et sont tous deux toujours placés en garde à vue à Malartic, indique le JIR.



Selon les informations du journal, une quatrième personne impliquée dans cette affaire de trafic de stupéfiant est activement recherchée. Il s’agit d’une femme qui séjourne régulièrement à La Réunion. Selon les accusations du passeur, elle l’aurait accompagné durant le voyage et aurait pris la fuite en voyant les douaniers. Le jeune homme de 23 ans intercepté dimanche avec de la résine de cannabis à l’aéroport Roland Garros est déferé ce jeudi matin. Placé en garde à vue, il a finalement mis en cause un autre St-Paulois de 26 ans comme étant à la tête du trafic.Ce dernier lui aurait financé le voyage et le séjour dans la banlieue parisienne et fourni l’agent pour acheter la drogue sur place. Dimanche, le commanditaire présumé ne voyant pas sortir la mule de l’aéroport n’est étrangement pas rentré chez lui. Il a été interpellé mardi, ainsi que sa soeur, et sont tous deux toujours placés en garde à vue à Malartic, indique le JIR.Selon les informations du journal, une quatrième personne impliquée dans cette affaire de trafic de stupéfiant est activement recherchée. Il s’agit d’une femme qui séjourne régulièrement à La Réunion. Selon les accusations du passeur, elle l’aurait accompagné durant le voyage et aurait pris la fuite en voyant les douaniers. N.P Lu 439 fois