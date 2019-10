St-Denis: Le projet de renouvellement urbain Prunel signé

La Ville de Saint-Denis a le plaisir de vous annoncer que tous les partenaires et acteurs de Prunel ont signé la convention pluriannuelle prévoyant les engagements financiers nécessaires au projet. Un projet ambitieux qui va considérablement améliorer la qualité de vie des 5 500 habitants concernés. Ces derniers vont ainsi bénéficier d'investissements à hauteur de 138 millions d'euros.



Une somme considérable prenant en compte les besoins importants de restructurations des quartiers du bas de la rue Maréchal Leclerc, du Vauban, du Butor et de Patate à Durand et prise en charge par la Ville de Saint-Denis, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, les bailleurs sociaux ou encore l'Europe.



Après une première phase de concertation avec les habitants lors de laquelle une trentaine d'ateliers a permis de définir le projet, cette signature annonce le lancement prochain du programme. Réhabilitations des logements vieillissants, réaménagement des écoles, création d'espaces publics ou encore de pôles d'activités économiques, Prunel entre donc dans sa phase de mise en oeuvre sur le territoire avec un unique objectif: améliorer durablement le quotidien des familles dionysiennes concernées.